Власти Кубы возложили на США ответственность за протесты на острове

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти Соединенных Штатов напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

«Обвиняю правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несет значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля», – приводит слова главы МИД Кубы ТАСС.

«11 июля [в протестах] участвовали те, кого в США назвали бы «агентами иностранной державы», те, кто получают финансирование и инструкции [из-за] рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом, те, кто встречаются с американскими дипломатами, те, кто постоянно посещают дипломатические учреждения, и те, кто постоянно подстрекают к действиям против конституционного устройства и законов Кубы», – сообщил министр.

Кроме того, по его словам, в беспорядках участвовали также «лица с криминальным прошлым и маргиналы».

Напомним, в воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест.

Россия поддержала усилия властей Кубы по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость вмешательства во внутренние дела республики извне. США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды.