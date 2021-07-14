 

Власти Кубы возложили на США ответственность за протесты на острове

14.07.2021, 5:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что власти Соединенных Штатов напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

«Обвиняю правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несет значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля», – приводит слова главы МИД Кубы ТАСС.

«11 июля [в протестах] участвовали те, кого в США назвали бы «агентами иностранной державы», те, кто получают финансирование и инструкции [из-за] рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом, те, кто встречаются с американскими дипломатами, те, кто постоянно посещают дипломатические учреждения, и те, кто постоянно подстрекают к действиям против конституционного устройства и законов Кубы», – сообщил министр.

Кроме того, по его словам, в беспорядках участвовали также «лица с криминальным прошлым и маргиналы».

Напомним, в воскресенье на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест.

Россия поддержала усилия властей Кубы по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость вмешательства во внутренние дела республики извне. США открестились от причастности к протестам на Кубе, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 февраля 2021 года

18.03 / Иран назвал виновных в крушении украинского Boeing под Тегераном

31.07 / VOAэкспресс 30 июля 2020

22.05 / Кличко ответил, будет ли судиться с Зеленским из-за его высказываний

07.07 / Стало известно о состоянии заболевшей COVID Москальковой

22.03 / Путин назвал вакцинацию россиян задачей номер один

13.09 / В детском журнале напечатали сказку о похожем на Лукашенко Таракане Таракановиче, который любил командовать

30.06 / Политолог: Для российского избирателя депутат играет роль «жилетки» и омбудсмена

18.01 / Дым над Капитолием. В преддверии инаугурации рядом со зданием Конгресса США начался пожар

25.12 / Водителя маршрутки убили выстрелом в голову в Екатеринбурге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика