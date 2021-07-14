Эксперты призвали избежать переноса пандемии в онлайн

Эксперты Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), который проходит с 6 по 15 июля в формате онлайн, подчеркнули существенно возросшую роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во время пандемии коронавируса.

В форуме принял участие Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации. «Мы должны сделать так, чтобы пандемия, которая произошла офлайн, не перенеслась в онлайн», – слова представителя РФ в Многосторонней консультативной группе Форума ООН по управлению Интернетом Романа Чукова, приводятся на сайте Центра.

Он выступил в сессии группы ООН по информационному сообществу (UNGIS), посвященной ИКТ и направлениям действий Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО). Отмечается, что они могут ускорить процесс достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) после пандемии коронавируса.

Эксперт рассказал о состоявшемся в апреле этого года в Москве первом Молодежном Форуме по управлению Интернетом, одним из организаторов которого был Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

«На Форуме было представлено Молодежное послание, составленное из идей участников о том, каким они хотят видеть цифровое пространство будущего. Одной из таких идей стало создание института Молодежного цифрового омбудсмена, которого мы и избрали на форуме. И мы призываем все страны мира подумать над тем, чтобы создать подобные институты у себя, потому что очень важно вдохновлять и вовлекать молодежь в процессы, связанные с цифровым развитием, так как она одна из главных двигателей прогресса», – рассказал он.

Чуков также предложил провести следующий саммит ВВУИО в 2025 году для выработки новых ориентиров по развитию информационного общества и достижения ЦУР. Он напомнил, что в 2025 году РФ впервые проведёт ежегодную встречу Форума ООН по управлению Интернетом в рамках своего председательства.

Спикеры подчеркнули существенно возросшую роль ИКТ во время пандемии коронавируса. Именно поэтому, несмотря на вызванный ею кризис, ИКТ стали одним из направлений глобального сотрудничества, которое сможет эффективно способствовать достижению ЦУР.

Политический форум высокого уровня по устойчивому развитию является основной платформой ООН для последующей деятельности и обзора повестки в области устойчивого развития до 2030 года и ее 17 целей. В этом году темой форума стало «Устойчивое и плавное восстановление после пандемии COVID-19, которое способствует экономическому, социальному и экологическому аспектам устойчивого развития: построение всеобъемлющего и эффективного пути для достижения Повестки-2030 в контексте десятилетия действий и результатов для достижения ЦУР».