 

Ученый объяснил связь между вакцинацией от COVID-19 и снижением числа госпитализаций в Британии

14.07.2021, 4:51, Новости дня
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Уменьшение числа госпитализаций людей с COVID-19 в Британии объясняется успешной кампанией по вакцинации, сообщил профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери Ричард Саква в ходе дискуссии международного клуба «Валдай» «Мутация вируса и мировой опыт ревакцинации: права человека и общества».

«В Великобритании связь между заражением и госпитализацией, не учитывая смертность, была ослаблена. Не полностью, но наблюдается снижение. Частично это объясняется, по мнению многих людей, невероятно успешной кампанией по вакцинации», – приводит слова профессора РИА «Новости».

Он добавил, что, по последним данным, 36 млн человек в стране из 66,5 млн населения уже получили первую дозу вакцины.

Между тем минздрав страны сообщил, что за последние сутки число выявленных случаев коронавируса составило 36 тыс. 660, скончались 50 человек. В последний раз такое количество смертей фиксировалось в апреле.

Днем ранее количество инфицированных коронавирусом за сутки составляло 34 тыс. 471, умерли шесть человек. С начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился более чем у 5 млн человек, скончались более 128 тысяч.

В начале июля премьер-министр Британии Борис Джонсон сообщал, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.



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