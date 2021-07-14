Депутат объяснил, почему YouTube рекомендует пользователям нарушающий правила контент

«Видеохостинг YouTube наглядно показал, что для него капитализация и агрессивная «раскрутка» гораздо важнее собственных этических норм», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя выводы американских исследователей, критикующих рекомендательные алгоритмы YouTube.

«Исследование показало, что алгоритм рекомендаций YouTube направляет зрителей на фейки и ролики с нежелательным контентом. Кто бы мог подумать!», – иронизирует член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Схема же очень простая. Сеть заинтересована в популярных роликах, ажиотаже, ссылках. Чем эмоциональнее и агрессивнее контент, тем всего этого больше. И анализ показывает: сначала YouTube собирает сотни миллионов просмотров с предосудительного контента, а потом удаляет его. Вроде, и борьба с опасными видео идет, и «урожай» с пользователей собран: все при деле, все довольны. На самом деле, разумеется, нет: далеко не всем нравится, когда они заходят посмотреть фильм или концерт, а им навязчиво подсовывают фейки», – поясняет депутат.

«Это как раз тот пример непрозрачных рекомендательных алгоритмов, против которых я уже не раз выступал. Стремление максимизировать рыночные показатели не очень хорошо сочетается в больших компаниях с этикой и законопослушностью», – добавляет Горелкин.

По его мнению, удалять запрещенный контент через взаимодействие с Роскомнадзором – слишком долгий путь. «Более правильно – дать людям возможность самим отключать алгоритмы поиска в видеохостинге. И это не останется благим пожеланием. Я уверен, что депутаты следующего созыва Госдумы уже осенью вернутся к этому вопросу и претворят его в законопроект, который обяжет видеоплатформы предоставлять пользователям возможность по своему усмотрению отключать рекомендательные алгоритмы. При этом сам сервис останется доступным. Этот документ, надеюсь, станет логическим продолжением той большой работы по усилению безопасности интернета, которую мы вели в нашем комитете. В частности, мы разработали, напомню, закон о «приземлении» зарубежных интернет-площадок в российском законодательстве», – заключил депутат.

Как сообщило ранее The Wall Street Journal, американские исследователи в ходе эксперимента обнаружили, что рекомендательные алгоритмы YouTube предлагают пользователям видеоролики, которые нарушают собственные правила онлайн-площадки. Более 70% видео, рекомендуемых YouTube, не соответствовали внутренним нормам видеохостинга. Так, нежелательный контент, подобранный искусственным интеллектом, составил 71% от общего количества просмотренных участниками эксперимента видео, уточняет «Газета.ру».

Напомним, в июне Госдума приняла в третьем чтении законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России. Согласно документу, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, после 1 января 2022 года обязаны создать в нашей стране филиалы или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний». Документ также ввел комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства.

Ранее сообщалось, что канадская компания Rumble Inc. подала в суд на Google, обвинив компанию в настройке поисковой системы таким образом, чтобы преимущество перед конкурентами отдавалось сервису YouTube.