США призвали договориться о стандартах поведения в киберпространстве

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия.

Госсекретарь США отметил важность «сокращения рисков нацбезопасности», исходящих от вредоносной кибердеятельности и новых технологий. «Это то, с чем придется иметь дело дипломатии. Это защита наших граждан, сетей, предотвращение конфликтов и выработка стандартов ответственного поведения в киберсфере», – приводит слова Блинкена ТАСС.

По мнению госсекретаря США, такие стандарты должны применяться не только в случае конфликтов, но и в мирное время. «Мы также призывали к выстраиванию практических мер доверия. Шаги так же просты, как <…> установление точек контактов. То есть в случае крупных киберинцидентов мы знаем, к кому обращаться», – отметил Блинкен.

«Сотрудничество с союзниками и партнерами в разработке и развертывании технологий поможет нам противостоять наиболее неотложным вызовам – пандемиям и климатическому кризису, – сказал он. – Дипломатия будет также крайне важна в минимизации рисков: предотвращении кибератак в отношении бизнеса и регулировании технологий, угрожающих частной жизни, защите демократических ценностей и образа жизни».

Блинкен выразил мнение, что технологии должны «служить людям, защищать интересы и поддерживать демократические ценности». При этом он приписал РФ и Китаю «технологический авторитаризм», не пояснив, что имеет в виду.

Кроме того, по мнению госсекретаря, США и партнеры должны оставаться «мировыми инновационными лидерами и задавать стандарты, чтобы гарантировать центральное место в инновациях основных прав и демократических ценностей».

Ранее Блинкен фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.

Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности.

Напомним, на прошлой неделе президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».

При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».

Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали РФ множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.