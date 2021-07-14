Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины»

Президент РФ Владимир Путин посоветовал политическому руководству «сегодняшней Украины» взять паузу, внимательно прочитать и проанализировать его статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

«Спорить с этой статьей довольно сложно, потому что она честная, она реально основана на исторических документах», – приводит слова Путина ТАСС.

Он повторил, что в основе статьи – «именно исторические документы, которые лежат в архивах».

«Если есть желание подискутировать, я думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать сначала эту статью, проанализировать, поднять документы», – сказал Путин, комментируя высказывание президента Украины Владимира Зеленского о готовности обсудить эту статью при личной встрече с российским лидером.

Путин выразил уверенность, что украинские власти «так и сделают». «Они найдут, о чем здесь поговорить. Когда я говорю «они», я имею в виду политическое руководство сегодняшней Украины», – сказал президент России.

Накануне Зеленский заявил, что из-за отсутствия времени пока не прочитал всю статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», но обязательно сделает это и подумает над ответом. При этом Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью Путина при личной встрече с президентом России.

Напомним, президент Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» подчеркнул, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что РФ – их враг. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью российского лидера.