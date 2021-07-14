Мнение: Околопрививочный спор

На практическом примере давайте тему локуса контроля разберем.

Вот в моей ленте история.

Что тут с границами автора и как надо?

И в целом, вот околопрививочные споры среди коллег, среди знакомых, в Сети у ваших подписчиков.

Принимаете участие? А каким образом? Чем руководствуетесь?

Где в этих ситуациях границы?

Не разбираем пока споры с родителями или с сожителями, это совсем другое. Потом разберем, если справимся с более легкой темой.

Давайте пока про относительно дальних, а не близких.

Хотя понятно, что при ковиде близкими становятся все, кто может приблизиться на расстояние метра.

Но мы пока будем про дальних в обычном смысле говорить.