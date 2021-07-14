Мнение: Околопрививочный спор
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На практическом примере давайте тему локуса контроля разберем.
Вот в моей ленте история.
Что тут с границами автора и как надо?
И в целом, вот околопрививочные споры среди коллег, среди знакомых, в Сети у ваших подписчиков.
Принимаете участие? А каким образом? Чем руководствуетесь?
Где в этих ситуациях границы?
Не разбираем пока споры с родителями или с сожителями, это совсем другое. Потом разберем, если справимся с более легкой темой.
Давайте пока про относительно дальних, а не близких.
Хотя понятно, что при ковиде близкими становятся все, кто может приблизиться на расстояние метра.
Но мы пока будем про дальних в обычном смысле говорить.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет