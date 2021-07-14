 

Мнение: Околопрививочный спор

14.07.2021, 4:06, Разное
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На практическом примере давайте тему локуса контроля разберем.

Вот в моей ленте история.

Что тут с границами автора и как надо?

И в целом, вот околопрививочные споры среди коллег, среди знакомых, в Сети у ваших подписчиков.

Принимаете участие? А каким образом? Чем руководствуетесь?

Где в этих ситуациях границы?

Не разбираем пока споры с родителями или с сожителями, это совсем другое. Потом разберем, если справимся с более легкой темой.

Давайте пока про относительно дальних, а не близких.

Хотя понятно, что при ковиде близкими становятся все, кто может приблизиться на расстояние метра.

Но мы пока будем про дальних в обычном смысле говорить.

Источник: Эволюция



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