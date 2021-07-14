Мнение: Протесты в Южной Африке

Около 50 человек были убиты во время подавления полицией и армией массовых протестов в Южной Африке, где толпы граждан вышли протестовать против ареста и заключения в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, которого действующие власти обвиняют в многочисленных актах коррупции. Несогласные с такой трактовкой образа Зумы граждане вышли на улицы и требовали освободить Зуму (а также смягчить антикоронавирусные меры), что привело к столкновениям с полицией и грабежам (были разграблены супермаркеты, магазины, банки крови и даже похоронные бюро). Полиция и военные открывали огонь на поражение. Как результат – куча трупов, десятки раненых, сотни арестованных.

О том, почему в Южной Африке все происходит именно так.

Рекомендую фрагмент из книги Наоми Кляйн "Доктрина шока: Расцвет капитализма катастроф" https://colonelcassad.livejournal.com/1334896.html

Там хорошо показано, как освободившись от апартеида, ЮАР попала в историческую ловушку неолиберального капитализма.

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