 

РФПИ назвал фейком новость о проблемах с регистрацией «Спутник V» в Европе

14.07.2021, 3:36, Новости дня
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Новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности, сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Статья парижского офиса Reuters о регистрации вакцины «Спутник V» в ЕС основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером fake news и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби», – сказал представитель фонда ТАСС.

Он добавил, что фонд ожидает регистрацию вакцины со стороны EMA в ближайшие месяцы.

Ранее ведущий научный журнал Nature заявил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность.

В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.



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