 

В Литве назвали «гибридной агрессией» приток мигрантов в страну

14.07.2021, 3:36, Новости дня
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Литовский парламент принял поправки к правовому статусу иностранцев, позволяющие ограничивать права лиц, ищущих убежища, в сейме Литвы заявили, что возросший поток миграции является «гибридной агрессией».

Согласно поправкам, лицо, ищущее убежища, может быть задержано или его право покинуть место проживания может быть ограничено, если оно вторглось в Литву, незаконно пересекло государственную границу в случае военного положения, чрезвычайного положения, а также в случае экстремальной ситуации или экстремального события, объявленных из-за массового наплыва иностранцев, передает «Спутник Литва».

Также ускоряется рассмотрение ходатайств об убежище из-за большого потока мигрантов.

«Это не обычный миграционный кризис, это целенаправленные действия гибридной агрессии против Литвы», – сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте.

При этом правозащитники указывают, что внесенные поправки узаконят нарушения прав человека и поставят уязвимых людей в опасное положение.

С начала года пограничники в стране поймали 1716 нарушителей границы Литвы и Белоруссии, это в 21 раз больше, чем в 2020 году. В стране объявили ЧС, на границе начали строить ограждения, которые планируется укрепить в дальнейшем.



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