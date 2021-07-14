 

Зеленский расширил состав военного кабинета СНБО

14.07.2021, 3:24, Новости дня
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Документ вносит изменения в президентский указ, датированный 12 марта 2015 года.

Ранее в состав военного кабинета СНБО входили 12 высших должностных лиц: президент, секретарь СНБО, премьер-министр, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр обороны, глава Службы безопасности Украины, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, глава Государственной пограничной службы, командующий Национальной гвардией, глава Офиса президента и – по согласию – спикер Верховной Рады.

Зеленский своим указом ввел в этот состав двух вице-премьер-министров (по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины), главу службы внешней разведки, начальника Главного управления разведки Министерства обороны, заместителя главы Офиса президента, курирующего вопросы национальной безопасности и обороны, а также первые заместители секретаря СНБО (таковых в аппарате Совета два).

В документе сказано, что указ Зеленского вступает в силу с дня его публикации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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