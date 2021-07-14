 

Мнение: 40

14.07.2021, 3:08, Разное
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Буднично стукнуло 40 лет.
Типа юбилей, который как некоторые говорят, не празднуют.
День как день. Едем дальше.

Источник: Colonel Cassad



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