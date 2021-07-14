Мнение: 40
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Буднично стукнуло 40 лет.
Типа юбилей, который как некоторые говорят, не празднуют.
День как день. Едем дальше.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Буднично стукнуло 40 лет.
Типа юбилей, который как некоторые говорят, не празднуют.
День как день. Едем дальше.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры
25.06 / В Подмосковье двое мужчину угнали семь машин
21.01 / Привет нищим! – Личное мнение
21.09 / На конкурсе “Лидеры России. Политика” стартовал первый полуфинал
12.03 / Песков высказался о вакцинации Путина от COVID-19
05.11 / Свинья убила своего хозяина и начала его есть
27.02 / Мнение: Письмо: “Виртуальное веселье”
24.12 / Скандалы: Пиар-станция
10.09 / Параллельные миры: Случай со странной пассажиркой
30.07 / Мнение: О том, спасут ли Россию бесплатные деньги
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090