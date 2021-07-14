Мнение: Хождение по кругу?

Тревожная новость. Дмитрий Песков пригласил журналистов к обсуждению статьи Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев. Так и сказал пресс-секретарь президента: «Дискуссия — это хорошо, они должны быть. Пожалуйста, <…>, задавайте вопросы».

Вот это-то и тревожно. Сегодня дискуссия, завтра – школьные сочинения и обсуждения в трудовых коллективах. Дежавю какое-то. Нечто подобное уже было в истории. С творениями Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Целина», «Возрождение». Обсуждали, конспектировали, писали сочинения…

По кругу пошли?

Картина отсюда

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