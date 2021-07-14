 

Член СПЧ: Поправки в Конституцию защитили Россию от необходимости легализации однополых браков

14.07.2021, 2:42, Новости дня
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Авторы поправки в Конституцию о том, что браком считается только союз мужчины и женщины, предвосхитили требование ЕСПЧ о регистрации однополых пар в России. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД член СПЧ Ирина Киркора. Ранее ЕСПЧ потребовал от российских властей юридически признать нетрадиционные браки.

«Многие в прошлом году спрашивали: «Зачем перегружать Конституцию и вводить такую норму?», а теперь получается, что члены рабочей группы по поправкам как в воду глядели», – отметила заместитель председателя Совета по правам человека при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор АНО «Авторский центр «Мир семьи» Ирина Киркора.

Если решения каких-либо межгосударственных органов, принятые на основании международных договоров, противоречат Конституции, они не подлежат исполнению в России, напомнила Киркора. «Исторически во всех цивилизациях браком признавался союз между представителями разных полов, осуществлялось правовое регулирование семейной жизни мужчины и женщины», – добавила специалист.

Правозащитник также напомнила слова сенатора Алексея Пушкова о том, что ЕСПЧ никого не может заставить признать однополые браки: ни Россию, ни даже страны-члены ЕС Венгрию и Польшу.

Ранее Страсбургский суд опубликовал постановление, в котором утверждается, что РФ непризнанием однополых браков нарушает статью 8 Европейской конвенции о права человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые пары. Суд объединил иски трех пар из Москвы и Липецкой области, которые с 2009 года пытались вступить в брак. 

Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. А 79 статья гласит, что основной закон страны имеет преимущество над международными договорами. Кроме того, в ноябре Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом.



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