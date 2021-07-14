В Балтийском море решили возобновить промысел семги

Россия вновь начнет добывать атлантического лосося в Балтийском море, допустимый улов составит 47,9 тонн, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Аукцион по распределению долей квот добычи атлантического лосося (семги) в Западном рыбохозяйственном бассейне состоится во второй половине августа, передает «Фонтанка» со ссылкой на сообщение ведомства.

При этом допустимый объем улова этой рыбы для Финского залива составит 12,5 тонн.

Добыча семги в Балтийском море не велась с 2009 года из-за изменений законов, по которым промысел анадромных видов рыб в территориальном море РФ может проводиться только на рыбопромысловых участках.