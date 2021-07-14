Путин назвал заложенную под СССР «мину замедленного действия»

Президент РФ Владимир Путин указал на серьезные противоречия советских лидеров Иосифа Сталина и Владимира Ленина относительно национально-территориального устройства Советского Союза и назвал право свободного выхода республик из единой страны самой опасной «миной замедленного действия» под СССР.

«Я там (в статье «Об историческом единстве русских и украинцев») прямо сказал о том, что самая опасная «мина замедленного действия» – это право свободного выхода республик Советского Союза из единой страны. <…> Вот это право выхода, оно, конечно, было одной из «мин замедленного действия». А вторая «мина», я о ней тоже сказал, – это ведущая роль КПСС, направляющая, ведущая, основная. Почему? Потому что оказалось, что это единственное, что сдерживало всю страну в рамках единого государства. И как только изнутри, как я в этом материале отметил, партия начала разваливаться, за ней посыпалась и вся страна», – приводит слова Путина ТАСС.

По словам президента, когда Советский Союз «рождался после Первой мировой войны», то даже в руководстве большевиков были разные точки зрения на счет права свободного выхода республик из единого государства.

«У Сталина <…> были серьезные противоречия с Лениным. Сталин настаивал на автономизации, принципе автономизации при строительстве Советского Союза и считал, что все остальные республики советские, которые образовались на пространстве бывшей империи, они должны входить – именно входить – в состав РСФСР. У Ленина была другая точка зрения, он говорил о равенстве всех республик, которые не входят в состав Российской Федерации (РСФСР), а создают вместе с ней на равных условиях новые государства», – сказал Путин.

Он отметил, что Сталин называл точку зрения Ленина национальным либерализмом и открыто с ним спорил. При этом, по словам главы государства, позиция Ленина заключалась в том, что Сталин в принципе прав, но «рановато об этом говорить».

«И [Ленин] пошел, как говорил тот же Сталин, на уступки националам. А сам Сталин говорил о том, что российский федерализм – это переходный этап к социалистическому централизму», – указал Путин, обратив внимание, что в действительности большевики поступили именно таким образом, поскольку, хотя формально СССР «был федеративным государством, если даже не конфедеративным – с учетом права выхода», – по сути он оставался «в высшей степени унитарным централизованным государством».

Напомним, в декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин раскритиковал Ленина за заложенную «мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет». Позже глава государства назвал Ленина «не государственным деятелем, а революционером».