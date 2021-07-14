«Они перестанут быть казаками»

Кремль — о создании казачьих подразделений в Росгвардии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу создать в составе Росгвардии отдельные казачьи подразделения. По его словам, специальных подразделений не будет, они будут действовать в составе Росгвардии и это будет касаться только отдельных регионов.

«Есть регионы, где живет много казаков, места коренного проживания казаков, там их будут брать на службу в Росгвардию, они станут гвардейцами, у них будет полная субординация соблюдаться и так далее», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

«Они будут служащими Росгвардии, почему им не выдавать? — так ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, будет ли казакам выдано оружие. —

Они перестанут быть казаками. Они де-юре будут служащими Росгвардии со всеми вытекающими правами и обязанностями», — пояснил Песков.

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На прошлой неделе полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что президент РФ Владимир Путин поддержал и идею создать в составе Росгвардии казачьи подразделения.

Чайка отметил, что эти формирования будут исключительно казачьи: «Это будут, мы так думаем, казачьи полки, батальоны будут созданы именно исключительно казачьи». По его словам, они будут находиться по месту дислокации, по месту жительства казаков. «Это наша мысль, идея. Как мы ее реализуем, сложно сказать, но будем стараться в такой плоскости ее реализовывать», — добавил он.

В марте Чайка уже выступал с идеей привлекать казаков к охране и защите гособъектов и обеспечению общественной безопасности. Тогда он выразил мнение, что Терское войсковое казачье общество могло бы наладить сотрудничество с частями Минобороны и Росгвардии.

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