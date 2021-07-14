Эксперт указал на «улики в пользу инсценировки» на месте гибели группы Дятлова

Некоторые из вещей, которые были обнаружены на месте гибели группы Дятлова, не принадлежали туристам, утверждает руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич.

Он рассказал телеканалу «Звезда», что наибольший интерес вызывает найденная в палатке фляжка из-под спирта, а также стальной шип, выломанный из отриконенного ботинка. Эксперт полагает, что эти вещи указывать на инсценировку на месте гибели туристов и требуют тщательного изучения.

«На мой взгляд, на взгляд поисковиков, которые постоянно со мной говорили об этом на конференциях, и Юра Юдин (один из участников группы), который остался жив, тоже подтвердил, что не было у них спирта. Юдин отвечал за этот вопрос, и он не смог достать в Свердловске спирт», – объяснил Кунцевич.

По информации эксперта, не было отрикованных ботинок. «А мы нашли прямо под кедром выломанный из обуви отриконенный стальной шип», – отметил эксперт.

Ранее Следственный комитет раскрыл тайну гибели группы Дятлова, обнародовав не публиковавшиеся материалы расследования криминалистов Следственного комитета РФ в 2015 году. В них сказано, что туристы погибли из-за экстремальных условий, в которых оказались, а в появлении мистических версий произошедшего виновата халатность следователей.

Шведские исследователи отправились на Северный Урал, чтобы понять, с какими препятствиями могла столкнуться туристическая группа под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, и выдвинули свою версию гибели студентов. В РФ версию шведов раскритиковали.