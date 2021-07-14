Эксперт: Уход Авакова с поста главы МВД Украины могли согласовать два года назад

«Арсен Аваков уходит с поста главы МВД, но не уходит политика Авакова. Что касается самого экс-министра, то он, возможно, станет мэром Харькова», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Охрименко, комментируя отставку министра внутренних дел Украины.

«Арсен Аваков очень долго находился на посту главы МВД Украины и, в принципе, всех устраивал. Но ситуация меняется. На сегодняшний момент Владимир Зеленский выстраивает свою вертикаль власти. А Аваков достался по наследству от предыдущего президента», – сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Эксперт полагает, что Аваков, который руководил МВД с 2014 года, «при всех своих плюсах и минусах, умел управлять этим огромным аппаратом». Теперь главный вопрос – кого президент Зеленский назначит ответственным за такой важный силовой инструмент, как МВД, и сможет ли этот человек заменить Авакова.

О том, что министр внутренних дел подал заявление об отставке, во вторник сообщила пресс-служба ведомства.

Уход Авакова вполне мог быть оговорен еще два года назад, считает Охрименко. «Скорее всего, в самом начале президентства Зеленского были какие-то устные договоренности с новым главой государства: ты работаешь во главе МВД, исполняешь функции, мы сотрудничаем, но на каком-то этапе из политических или еще каких-то соображений расходимся», – предполагает политолог.

При этом отставной министр не потеряет своего влияния на украинскую политику, считает Охрименко. Более того, не исключено, что сейчас Авакову могут помочь сделать политическую карьеру. «Тут не все так однозначно: Аваков уходит, но политика Авакова не уходит. Что касается самого экс-министра, то многие говорили, что он, возможно, станет мэром Харькова. Аваков однозначно будет делать политическую карьеру и поддерживать какие-то политические силы. Пока сложно сказать, какие», – рассуждает эксперт.

Что касается реноме Авакова как управленца, то на посту главы МВД он получал больше критики, чем положительных отзывов о своей работе. Но такова украинская политическая традиция, отметил собеседник.

«Когда делали общественные опросы, руководство МВД получало много негативных оценок. Это всегда болезненный для политика вопрос. Потому что люди хотят, чтобы политики им не мешали, и в тот же момент – чтобы они защищали граждан, – подчеркнул Охрименко. – Об Авакове говорили много плохого, но это больше эмоции. Лишь когда он проявит себя в качестве политика, тогда и только так сможем понять уровень его популярности».

Уроженец Баку, украинский политик и бизнесмен (в 2013 году входил в список 200 богатейших украинцев с капиталом в 98,9 млн долларов) Арсен Аваков в 2005–2010 годах был губернатором Харьковской области. В 2010 году баллотировался на пост мэра Харькова, но проиграл Геннадию Кернесу, правда, с минимальным отрывом. При Викторе Януковиче в 2012 году против Авакова было возбуждено дело о превышении полномочий в бытность харьковским губернатором. Некоторое время политик скрывался в Италии от уголовного преследования.

Сразу после Майдана 2014 года Верховная рада назначила Авакова (на тот момент – депутата от «Батькивщины») и. о. главы МВД. Сразу после своего назначения он пообещал ввести в руководство министерства представителей самообороны Майдана и «Правого сектора». С «Правым сектором» отношения у министра разладились после убийства Александра Музычко (Сашко Белого). При этом в структуру МВД вошел батальон, впоследствии полк «Азов», основу которого составляют расисты и неонацисты.

После избрания Зеленского, в 2019 году, Авакова переназначили на должность. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте прошлого года Аваков также сохранил должность.

В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении Авакова и бывшего главы Нацбанка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank.