 

США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников

14.07.2021, 1:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали РФ ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия.

«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США заявил, что США наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности.

«Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», –.

По словам госсекретаря, 22 страны поддержали версию США о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.01 / В Турции задержали более 200 человек в ходе спецоперации по предотвращению возможных терактов перед Новым годом

17.09 / Прокурора Тернопольской области могут уволить сразу после назначения из-за пьянки на рабочем месте

19.10 / ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава Ивано-Франковского областного территориального избиркома

05.12 / SpaceX отложила запуск грузового корабля Cargo Dragon

10.07 / Рогозин сообщил о заправке МЛМ «Наука» для запуска на МКС

28.08 / В ЕАО начали ремонтировать пожарно-спасательные части

23.06 / “Прекрасный дуэт”, “Красавчики”. Александр Пономарев похвастался 14-летним сыном

19.08 / Абитуриентов предупредили о большом конкурсе при поступлении в вузы

25.06 / Кремль отреагировал на слова Лукашенко о вмешательстве РФ в белорусские выборы

29.10 / Больницы Франции лечат от COVID-19 на пределе возможностей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика