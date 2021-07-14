США обвинили Россию в укрывательстве киберпреступников

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Соединенные Штаты якобы послали РФ ясный сигнал об ответственности стран, укрывающих киберпреступников. По его словам, США примут меры, если этого не сделает Россия.

«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал [был] ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они (Россия) этого не сделают, мы сделаем», – приводит слова Блинкена ТАСС.

Госсекретарь США заявил, что США наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности.

«Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds», –.

По словам госсекретаря, 22 страны поддержали версию США о якобы причастности к атаке России. «Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения», – добавил он.