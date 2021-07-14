Сколько случаев рака связано с алкоголем в России и в мире – исследование



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Согласно новым расчетам, во всем мире в течение 2020 года 741300 случаев рака (4%) были связаны с употреблением алкоголя. Основная доля пришлась на рак пищевода (189700 случаев), рак печени (154700) и рак молочной железы (98300). За ними следовали рак толстой кишки, рак горла и злокачественные опухоли ротовой полости.

Ученые использовали оценки употребления алкоголя в 2020 году, которые были получены из опросов, данных производства и продажи. В новом исследовании умеренным считалось употребление эквивалента от 0 до 20 грамм чистого спирта в день, рискованным – от 20 до 60 грамм, тяжелым – более 60 грамм в день. Чтобы рассчитать вклад алкоголя в онкологическую заболеваемость, ученые воспользовались более ранними научными данными.

Рискованный и тяжелый режимы выпивки были связаны с 39% и 47% новых случаев рака, связанного с алкоголем, в 2020 году. Умеренное употребление алкоголя тоже, согласно новым данным, не всегда проходило бесследно, оно стало причиной 14% случаев рака этой группы. Чаще всего рак вследствие употребления алкоголя развивался в Восточной и Центральной Азии и Восточной Европе.

В России, согласно данным исследования, в 2020 году с алкоголем были связаны примерно 34 тысяч случаев рака – 6% от общей раковой заболеваемости. Этот риск отличался у мужчин и женщин (8,4% против 3,7%). Хотя показатель Российской Федерации выше среднего (6% против 4%), страна не является лидером по доле новых случаев рака, связанных с употреблением алкоголя. Например, в Монголии этот показатель оказался 10%.

«Наше исследование подчеркивает вклад даже сравнительно небольших доз алкоголя в развитие рака. Это тревожный факт, но он указывает на то, что даже небольшие изменения в характере выпивки на общественном уровне может положительно сказаться на будущей онкологической заболеваемости», – сказала Гарриет Рамгей (Harriet Rumgay) из Международного агентства исследования рака.

Авторы указывают, что оценивать количество случаев рака, связанных с алкоголем, крайне сложно. Это связано с тем, что четверть продаж алкоголя не фиксируется в государственных документах. В связи с этим, значение этого аспекта вредного влияния выпивки может быть недооцененным.