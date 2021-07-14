 

Харьков намерен бороться за право провести в 2025 году матч за Суперкубок УЕФА

14.07.2021, 1:36, Новости дня
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“Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов инициировал включение Харькова в список городов – кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе “Металлист”. Соответствующее письмо он направил президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко”, – говорится в сообщении.

Аргументируя свою позицию по этому вопросу, чиновники указывают, что “Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня”, в том числе современный стадион, международный аэропорт, “мощный” гостиничный фонд, тренировочные базы и места для отдыха гостей города.

Терехов напомнил, что Харьков принимал матчи Евро 2012, а после того турнира на стадионе “Металлист” состоялось более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов “с безупречными оценкам от экспертов УЕФА”.

Контекст:

В матче Суперкубка УЕФА играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 2021 году матч состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 11 августа, в нем сыграют английский “Челси” и испанский “Вильярреал”.

Последний розыгрыш Суперкубка УЕФА состоялся в сентябре 2020 года, тогда немецкая “Бавария” (Мюнхен) со счетом 2:1 обыграла испанскую “Севилью”.

В 2022 году матч за Суперкубок УЕФА пройдет в столице Финляндии Хельсинки, а в 2023-м – в российской Казани.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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