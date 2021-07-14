На подготовительные курсы в украинские вузы поступили почти 200 детей из ОРДЛО и Крыма

“Всего на подготовительные курсы поступило 199 детей в 15 вузов. Конечно, эта цифра могла бы быть больше, если бы не постоянные блокировки КПВВ со стороны РФ и подконтрольных ей оккупационных режимов, которые сделали невозможным поступление абитуриентов с оккупированных территорий в украинские учебные заведения”, – заявила замминистра Инна Драганчук.

Курсы будут проходить в течение июля – августа 2021 года. Слушатели смогут изучать украинский язык и литературу, историю Украины, математику. Также предусмотрены различные меры психологического, культурно-образовательного и спортивного направления, способствующие эмоциональной разгрузке детей. Кроме того, все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4588 грн и общежитием.

Подготовительные курсы со стипендиальным обеспечением для молодежи с временно оккупированных территорий в 2021 году проводятся на базе 15 вузов в Харькове, Мариуполе, Киеве, Одессе, Херсоне и других городах. Среди них есть донецкие и луганские вузы, эвакуированные после оккупации.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Российские оккупационные войска в апреле полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ “Счастье”, “Золотое”, “Гнутово”, “Майорское” и “Марьинка”.

7 мая в штабе ООС заявляли, что на Донбассе из семи КПВВ работает только “Станица Луганская”.

В Офисе генпрокурора Украины сообщали 20 мая, что за семь месяцев оккупационная администрация РФ не пропустила через КПВВ “Счастье” ни одного человека.

В июне украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, детям 14-16 лет с гражданством Украины и их родителям. У детей требуют незаконных “документов” или получения гражданства России. Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины.

В Минреинтеграции назвали ситуацию “захватом заложников”.

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