Сидит на астероидах

За какие заслуги главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина накачивают премиальными и бонусами.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе» — так Дмитрий Рогозин прокомментировал полет британского бизнесмена, основателя Virgin Group Ричарда Брэнсона в космос.

При этом сам глава Роскосмоса явно не относится к бессребреникам. Задекларированный доход Рогозина в 2020 году вырос почти в 2 раза.

По уровню доходов топ-менеджмента космической отрасли РФ является одним из мировых лидеров, чего нельзя сказать об отечественной космонавтике в целом, говорят эксперты.

«Новая» разбиралась, почему зарплаты руководителей Роскосмоса так дорого обходятся российским налогоплательщикам.

Дмитрий Рогозин. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В 2020 году задекларированный доход директора ГК «Роскомос» Дмитрия Рогозина составил 83,1 млн руб. С 2019 года он увеличился на 38,98 млн руб. В собственность гендиректора входит земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м, жилой дом общей площадью 782,7 кв. м и транспортные средства: автомобиль ГАЗ 21Р и мотоцикл БМВ R1200GS Adventure.

Почти двухкратному увеличению доходов Рогозина в Роскосмосе нашли следующее объяснение: в прошлом году гендиректор получил сразу две премии, за 2019 и 2020 годы. Для сравнения: в 2018 году денежный доход чиновника составил 29,5 млн руб., их них 23,4 — по основному месту работы на должности главы «Роскосмоса», куда он был назначен в конце мая 2018 года.

Общий размер доходов двадцати ключевых сотрудников госкорпорации, по подсчетам «Новой», за последние несколько лет варьировался от 447 млн до 678 млн рублей, в среднем — по 27,6 млн в год на человека (включая доходы супругов).

Несмотря на впечатляющий размер премий руководства Роскомоса, ситуация в российской космической отрасли становится плачевнее год от года.

«В последние три-четыре года РФ практически полностью потеряла свою долю на мировом космическом рынке, а это около миллиарда долларов в год. Остались пока небольшие спутники и запуск OneWeb. Это пятая часть от того, что было несколько лет назад», — говорит Михаил Моисеев, научный руководитель Института космической политики.

Если в период с 2010 по 2017 год среднее количество запусков в год равнялось 22, то в следующую пятилетку оно опустилось до 17,5, то есть на 20% меньше. Кризис назревал уже давно: если США запускают марсоходы и отправляют станции по всей Солнечной системе, то для РФ последним событием мирового значения было начало строительства МКС в 1998 году, говорит Моисеев.

На мировом рынке космической экономики Роскосмос занимает не более 1,5%. Это несравнимо по объему с тем, что было 10 лет назад, говорят эксперты. С 2006 по 2010 год РФ запустила больше спутников, чем какая-либо другая страна. Если тогда на Россию приходилось по 42% всех орбитальных запусков, то к 2020 году этот показатель составлял лишь 14%. В то же время доля США на рынке коммерческих запусков за это десятилетие возросла с 20 до 32%, а Китая — с 20 до 35%.

Впрочем, это не исключительно вина Роскосмоса, считает основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров. «В США появились более дешевые ракеты, а на Западе изменилось отношение к России. Для РФ же Роскосмос выполняет государственную пусковую программу, а этого слишком мало, чтобы задействовать все возможности госкомпании, из-за чего многие заводы вынуждены заниматься непрофильными работами. Возможности космической промышленности РФ превышают потребности государства в космической деятельности, и это главная проблема, которая будет препятствовать развитию отрасли в нашей стране», — говорит эксперт.

Хотя количество запусков резко снизилось, их эффективность в целом повысилась: если с 2011 по 2018 год хотя бы один запуск в год был неуспешным или аварийным, то к 2021 году таких проблем в Роскосмосе стало меньше: ракеты не падали уже 2,5 года.

«Мы можем вполне смело говорить, что это достижение Рогозина», — отмечает Егоров.

Лучше понять эффективность деятельности корпорации можно будет исходя из итогов запуска модуля «Наука» для МКС, назначенного на июль 2021 года, и автоматической станции «Луна-25» в октябре того же года.

Модуль «Наука». Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

При достаточно скромных достижениях космический менеджмент в РФ по мировым меркам оплачивается очень высоко, говорит Моисеев. В ГК «Роскосмос» работают чуть больше 600 управленцев. Это головная организация, которая ничего не производит, а управляет своими заводами и производственными структурами.

Среднемесячная зарплата в ГК «Роскомос» составляет 400 тыс. руб. Зарплаты менеджеров «второго эшелона» в Роскомосе схожи с зарплатами топов NASA: исполнительный директор (их у Роскосмоса восемь) получает от 10,8 до 21 млн руб. в год, а советник гендиректора (их в компании одиннадцать) — от 6,2 до 16,9 млн руб. в год.

При этом предлагаемая зарплата на должности в научно-технических подразделениях, принадлежащих российской госкорпорации, на порядок меньше. Средняя зарплата работников ГК «Роскосмос» и его организаций по итогам 2019 года составила 62,3 тыс. руб., а в структурах корпорации в 2019 году работало 198,5 тыс. чел., следует из последнего годового отчета на сайте компании. На популярном рекрутинговом ресурсе Headhunter за работу в Российских космических системах, одной из главных структур Роскомоса, предлагают от 45 до 95 тыс. руб.

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Не могут похвастаться большими зарплатами и российские космонавты. До апрельского постановления правительства кандидаты в космонавты имели оклад в размере 60 900 руб., тренирующиеся космонавты — 63 800 руб., совершившие полеты в космос — 69 600 руб. Из нового утвержденного документа следует, что оплата труда кандидатов в космонавты повысится до 129 535 руб., для нелетавших космонавтов — до 135 804 руб., летавших в космос — до 139 256 руб.

С учетом всех льгот — ежемесячной надбавки за успешную службу (до 25% сверх оклада), за выслугу лет (до 40% от оклада при стаже более 25 лет и за совершение полетов (от 55 до 120% сверх оклада в зависимости от класса) — космонавт первого класса с большим стажем может получать максимум 396 879 руб.

Однако кандидаты в космонавты и нелетавшие в космос на такой доход надеяться не могут. Их уровень дохода все равно остается значительно ниже 7–9 тыс. долл. (530–690 тыс. руб.), которые получают их не летавшие в космос американские и европейские коллеги.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЛИ КОСМОНАВТЫ В СССР

В 1962 году заработная плата Юрия Гагарина была 514 руб. Летчику-космонавту в СССР за выход на орбиту полагался легковой автомобиль и пожизненная возможность бесплатно заправляться бензином.

Однако Гагарину как первому космонавту по распоряжению Совета министров СССР были подарены «Волга», жилой дом для родителей космонавта, мебель и экипировка на всю семью (в нее входила одежда). Также первому космонавту полагалась четырехкомнатная квартира, а его братьям и сестре выплатили по тысяче рублей. Все расходы должен был оплатить резервный фонд Совета министров СССР.

Но Гагарин — особый случай, хотя хорошие премии и зарплаты были у всех советских космонавтов. Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета министров СССР «О подготовке космонавтов-испытателей и космонавтов-исследователей»» от 1967 г., за каждый выполненный полет полагалась дополнительная премия: от 2 до 7 тыс. руб при полетах в космос или от 5 до 15 тыс. руб. при первых наиболее сложных полетах.

Конкретная сумма определялась индивидуально, в зависимости от сложности полета. Если космонавт погибал, премии выплачивались его наследникам. Зарплата должна была быть не менее 300 руб. в месяц, в зависимости от класса космонавта могла начисляться надбавка до 20% к окладу. Инженерам-испытателям заработная плата была установлена в размере 400 руб. в месяц.

При этом в 1967 году средняя заработная плата по стране составляла 102,5 руб. Космонавты и инженеры получали в среднем в 3–4 раза больше среднего работника, чего не скажешь об их зарплатах в современной России.

Анна Титова

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