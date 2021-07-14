В СФ заявили о намеренном затягивании регистрации «Спутника V» за рубежом

Международные регистраторы намеренно затягивают одобрение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для того, чтобы «расчистить пространство» для использования собственных вакцин, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Поскольку эта история [с регистрацией российской вакцины] тянется уже на протяжении многих месяцев, у меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, предъявляются, что называется, по гамбургскому счету – в каком-то завышенном режиме с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины и тем самым расчистить пространство для использования своих доморощенных», – отметил Косачев в эфире радио «Спутник», передает ТАСС.

Он также уточнил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает по-максимуму «для того, чтобы любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять».

Сенатор выразил надежду на то, что осенью вакцина будет одобрена. «Даже осень – весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур. Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже», –подчеркнул он.

По его словам, любые ссылки на какие-либо инструкции, которые якобы до сих пор не выполнены, «теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени».

Ранее представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что новость агентства Reuters про проблемы с регистрацией «Спутник V» в Евросоюзе не соответствует действительности.

На прошлой неделе ведущий научный журнал Nature сообщил, что российская вакцина «Спутник V», созданная Центром имени Гамалеи, подтвердила эффективность и безопасность. В Центре имени Гамалеи также заявляли, что эффективность вакцины «Спутник V» против индийского штамма коронавируса составляет около 90%.