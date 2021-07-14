 

Власти Петербурга ужесточили ограничения в работе кикшерингов

14.07.2021, 0:54, Новости дня
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Петербургский комитет по транспорту изменил соглашение с сервисами аренды электросамокатов, в него внесены новые места, где запрещена парковка или устанавливается ограничение скорости.

«Как сообщили в пресс-службе комтранса, правки в соглашение между городом и операторами кикшеринга были внесены на заседании профильной рабочей группы 13 июля. Теперь размещать самокаты и завершать аренду нельзя не только вблизи остановок общественного транспорта, вестибюлей метро, в парках, на газонах, цветниках, но и на мостах, ряде площадей, набережных и улиц в исторической части города», – информирует «Фонтанка».

Перед чемпионатом Европы по футболу на части центральных улиц с плотным туристическим потоком было установлено скоростное ограничение 10 км/ч, после Евро-2020 порог поднялся до 15 км/ч. В список адресов, где действует это ограничение, добавилось несколько улиц Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов.

Также ограничения, которые будут действовать до конца июля, вводятся в Кронштадте. Там 25 июля пройдет День ВМФ.

В начале июня сервисы кикшеринга приостановили свою работу в Петербурге, операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты. На следующий день сервисы возобновили прокат.



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