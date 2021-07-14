 

Масштабные учения МВД с вертолетами и горящей техникой прошли в Ровенской области. Видео

14.07.2021, 0:42, Новости дня
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В ходе учений были практически отработаны такие сценарии: ликвидация последствий катастрофы воздушного судна, десантирование парашютистов и аэромедицинская эвакуация, ликвидация последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС, ликвидация утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде и проведение спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников.

Во время задержания условных преступников привлекли авиацию Нацгвардии. В частности, вертолет доставил к определенному месту спецназовцев, совершивших беспарашютное десантирование. Чтобы заблокировать “злоумышленников”, использовали бронеавтомобиль. Гвардейцы воинской части №3055 приняли под охрану “задержанных” и доставили их в определенное место.

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Видео: Відео Національної гвардії України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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