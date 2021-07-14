Зеленский рассказал на встрече “Слуги народа”, что Аваков подал в отставку без претензий – СМИ

Лидер фракции Давид Арахамия также заявлял журналистам, что Аваков уходит “без камней за пазухой”.

По словам источника “Бабеля”, о встрече с президентом нардепам сообщили только утром 13 июля. Из-за этого она состоялась непосредственно в Верховной Раде. Зеленский сразу сказал депутатам, что обсудит с ними отставку Авакова. Спикер Рады Дмитрий Разумков добавил, что заявление министра уже поступило в парламент.

После этого президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – главу правоохранительного комитета Верховной Рады Дениса Монастырского. Нардепы встретили его аплодисментами. Сам Монастырский сказал, что сразу принял предложение президента и назвал это решение “важнейшим в жизни”.

Другие вопросы Зеленский предложил фракции обсудить на отдельной встрече в субботу, 17 июля. Где именно она пройдет, пока неизвестно. Арахамия отказался раскрывать журналистам подробности о встрече, сказав, что в противном случае на этом “внутреннем форуме” будут “сплошные дроны и много камер”.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции “Слуга народа”. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Некоторые издания сообщили, что обсуждается отставка и других членов Кабмина, в частности министра юстиции Дениса Малюськи и министра обороны Андрея Тарана, но Арахамия опроверг эти слухи.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

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