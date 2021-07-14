Директор белорусской газеты “Наша Ніва” сообщила о прекращении работы редакции в Беларуси

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14.07.2021, 0:42, Новости дня
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Такое решение Ровдо объясняет соображениями безопасности.

По ее словам, сейчас “команда в стрессе”, работает часть сотрудников, которые находятся за пределами Беларуси, они “смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой” вместо тех, кто находится на территории страны.

Директор издания рассказала, что сотрудникам, которые остались в Беларуси, дали время подумать, готовы ли они выехать за границу, чтобы продолжать работу там.

“Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью”, – заявила она.

В интервью Zerkalo.io, опубликованном 12 июля, Ровдо рассказывала, что в Беларуси задержаны четыре сотрудника издания, работа “Нашей Нівы” парализована в связи с блокировкой портала.

“Но мы не потеряли свои каналы общения с аудиторией в социальных сетях, мы полностью контролируем их (задержанные сотрудники не имели к ним доступа). […] Наши аккаунты не заблокированы, но у нас вынуты все документы, и у нас нет доступа, например, к нашим печатям. […] Архив “Нашей Нівы” не пропал – мы были готовы к такой ситуации”, – отметила она.

Контекст:

8 июля редакция оппозиционной белорусской газеты “Наша Ніва” сообщила о том, что власти страны заблокировали доступ к их сайту. Помимо этого, в офисе издания прошли обыски. Журналисты рассказали, что силовики во время задержания избили главного редактора газеты Егора Мартиновича.

“Наша Ніва”, в частности, освещала массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента. На одном из митингов силовики задержали журналистку издания Екатерину Карпицкую.

В 2021 году это уже не первый подобный случай в Беларуси. Ранее был заблокирован домен оппозиционного сайта TUT.BY. После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с “многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY”. 

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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