 

Растительное вещество из орхидей помогает в борьбе с раком легких

14.07.2021, 0:38, Разное
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Растительное вещество эрианин из орхидей помогает эффективно бороться с раком лёгких. Оно также негативно сказывается на других онкологических опухолях в организме.
Исследователи из Университета традиционной китайской медицины Чэнду провели анализ эрианина из орхидеи Dendrobium chrysotoxum Lindl (Дендробиум золотистый). Оказалось, что вещество оказывает цитотоксическое действие на клетки раковой опухоли в лёгких и почках. По неизвестной причине именно оно запускает целенаправленную гибель клеток и подавляет их миграцию. Скорость заражения здоровой ткани при введении в организм эрианина тоже снижалась. При этом, как отметили специалисты, вещество никак не влияет на здоровые клетки и не осложняет лечение выраженным торможением роста здоровых тканей лёгких и почек.

Эксперименты проводились в течение 20 дней и пока только на лабораторных мышах, заражённых раком лёгких. Во всех случаях растительное вещество из орхидей показало себя с наилучшей стороны и значительно замедлило рост опухоли. Учёные не сомневаются, что в будущем эрианин из орхидей станет основой для создания полноценного и безопасного лекарства от рака лёгких.

Источник: ufacitynews.ru



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