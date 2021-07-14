Ученые уверены, что климатические изменения сместили ось вращения Земли

Сразу несколько групп исследователей из NASA и Германского аэрокосмического центра заявили, что климатические изменения на планете сместили ось вращения Земли. Это произошло из-за таяния ледников.

Полюса на Земле не являются неизменной величиной, как и само вращение планеты. Они изменяются в зависимости от объёма воды и центра масс. Следовательно, чем больше воды находится в жидком состоянии, тем сильнее отклоняется ось вращения. Подобное утверждение подтверждают наблюдения NASA в 1990 году. Тогда, благодаря спутникам, удалось заполучить массу данных о гравитационном поле Земли и её вращении. Именно же в этом году и произошло существенное перераспределение массы воды на поверхности.

Несмотря на это, учёные пока не торопятся предсказывать, насколько сильно изменятся полюса на Земле и в течение какого времени это произойдёт. В свою очередь экологи уже говорят о необходимости более детально подойти к решению вопроса изменения климата, так как он оказывает влияние на всю планету и даже на её положение в космическом пространстве.

Источник: sev.tv