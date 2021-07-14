 

Кто может голосовать за «Яблоко»?

14.07.2021, 0:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Григорий Явлинский отвечает Кириллу Мартынову. «Центральный вайб».

6 июля Григорий Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму. Он объяснил это тем, что «Яблоко» не поддерживает политику Алексея и не хочет обманывать избирателей. Высказывание Явлинского вызвало ожесточенные споры не только в интернете, но и внутри «Яблока».

В специальном выпуске «Центрального вайба» Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Григорием Явлинским о Навальном, о путинской РФ и о том, как изменилась ситуация в стране за последний год.

«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Россия установила рекорд по экспорту зерновых в Европу

05.07 / Мнение: Список нежелательной рукопожатности

31.03 / Врач-психиатр назвал самый опасный алкогольный напиток

03.01 / Мужепчус. Новогодняя пьеса

06.10 / Мнение: По новой армяно-азербайджанской войне 2020 года

30.11 / В январе выходят Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Pro

26.02 / Памфилова и политологи обсудили перспективы многодневного голосования

12.09 / Дальний коммунизм

08.09 / Люди убивающие взглядом

09.07 / На официальном сайте Xiaomi появилась приставка Stick вместе с ценой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика