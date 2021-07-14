Кто может голосовать за «Яблоко»?

Григорий Явлинский отвечает Кириллу Мартынову. «Центральный вайб».

6 июля Григорий Явлинский призвал сторонников Навального не голосовать за «Яблоко» на предстоящих выборах в Госдуму. Он объяснил это тем, что «Яблоко» не поддерживает политику Алексея и не хочет обманывать избирателей. Высказывание Явлинского вызвало ожесточенные споры не только в интернете, но и внутри «Яблока».

В специальном выпуске «Центрального вайба» Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с Григорием Явлинским о Навальном, о путинской РФ и о том, как изменилась ситуация в стране за последний год.

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