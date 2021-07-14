 

Путин заявил о сохранении триединства народа России, Украины и Белоруссии

14.07.2021, 0:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин выразил уверенность, что триединство народа России, Украины и Белоруссии никуда не исчезло и не исчезнет, «как бы кто ни старался». Таким образом российский лидер прокомментировал свою статью, в которой упоминал триединый народ из великороссов, малороссов и белорусов.

«Нет, конечно», – приводит ТАСС ответ президента РФ на вопрос о том, остался ли триединый народ в истории.

Путин рассказал, что разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и тот обратил внимание, что даже во время игры в хоккей белорусы, когда ошибаются или не понимают друг друга, в сердцах кричат: «Ты что, не русский?». «Это идет на автомате, от души, от сердца, – подчеркнул российский лидер. – И на Украине много таких людей, миллионы». «Поэтому никуда это не делось и никуда не денется», – выразил уверенность глава государства.

Он провел аналогию с религиозным сознанием, которое никуда не исчезло, несмотря на попытки советской власти его выкорчевать.

«Как только Великая Отечественная война началась, [председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеслав] Молотов, выступая по радио, сказал «граждане и гражданке», а Сталин, когда выступал, когда осознали всю надвигающуюся катастрофу начатой фашисткой Германией войны, он сказал уже «братья и сестры», это почти церковное обращение», – напомнил Путин, отметив, что затем советские власти восстановили патриаршество, и теперь «церковь заняла свое достойное место в жизни общества».

«И вот это триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам еще XVII–XVIII веков», – подчеркнул Путин.

Отвечая на вопрос о том, когда начался проект «анти-Россия» по разделению единого русского народа и связан ли он только с Украиной, Путин сказал: «Конечно, нет. Я об этом достаточно подробно пишу [в статье]. Он начался еще в XVII–XVIII веке, в Речи Посполитой».

Затем, заметил президент России, этот проект использовался польским национальным движением, а перед Первой мировой – и Австро-Венгрией, причем цель у такой политики была простой: «разделять и властвовать», ослабить Россию. «Скажем, перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников РФ – просто ослабить страну. Они этого и добивались активно, продвигая эту идею, отделяя часть единого народа от общего целого, для того чтобы противник был послабее», – отметил Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / Вакцина не станет “серебрянной пулей”, которая заставит коронавирус сразу исчезнуть – еврокомиссар

16.07 / Telegram вошел в десятку популярнейших приложений в мире

01.03 / Быков: Политиков в России нет, единственный – это Навальный

19.05 / Кулеба заявил, что украинцев эвакуируют из сектора Газа в течение 48 часов

24.06 / Le Figaro – диалог Макрона с Россией не принёс ожидаемых плодов, но останавливаться нельзя

08.08 / Таскавший Яценюка по Раде экс-депутат Украины оскорбил жителей Киева

14.01 / Коронавирус в мире подтвердили более чем у 92 млн человек

07.11 / При жесткой посадке самолета в Подмосковье погибли два человека

19.04 / Власти Чехии пообещали рассекретить данные о взрыве на складе в 2014 году

11.01 / Нардеп Дмитриева: Раньше врачи говорили, что лучше не делать трансплантацию, чем связываться с нашими правоохранителями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика