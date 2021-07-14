Спортсменов, привитых от коронавируса американскими вакцинами, освободят от прохождения допинг-тестов

Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) разрешит спортсменам, привитым от коронавируса вакцинами производства США и Великобритании, не сдавать допинг-пробы во время спортивных соревнований, включая Олимпийские игры в Японии. По мнению врачей, такие меры будут мотивировать спортсменов активнее вакцинироваться.

Вместо допинг-проб спортсмены смогут предъявить сертификат с QR-кодом, подтверждающий вакцинирование одной из вакцин Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna. Спортсмены, привитые «Спутником V» и другими российскими вакцинами, не будут освобождены от прохождения допинг-контроля. Мотивируя своё решение, WADA ссылается на статью Киевского института иммунологии, подтверждающую 100% эффективность всех британских и американских вакцин, и одновременно обосновывающую невозможность выработки иммунитета после прививки «Спутником V».

Также борцы с допингом предупредили, что в случае обнаружения в крови спортсменов повышенного количества антител они могут быть дисквалифицированы как употребившие стимулирующее средство.

– Общеизвестно, что Россия постоянно пичкает своих спортсменов допингом. Мы не располагаем данными о том, сколько мельдония содержится в каждой дозе российской вакцины от коронавируса, однако предполагаем, что эта концентрация значительно выше предельно допустимой. Поэтому даже если непосредственно следы мельдония удастся скрыть, то повышенное число антител всё равно может быть признаком того, что спортсмены употребили допинг. Вопрос россиян, которые каким-то образом сумеют привиться западной вакциной, будет рассматриваться отдельно в индивидуальном порядке, – заявил глава WADA Григорий Родченков.

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