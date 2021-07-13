 

Арахамия рассказал, почему Зеленский выдвинул Монастырского на пост главы МВД

13.07.2021, 23:48, Новости дня
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“Почему Монастырский? Честно говоря, я предложил. Ну, если честно”, – сказал Арахамия. 

По мнению нардепа, у его коллеги “хватит и дипломатии, и мощного менеджерского потенциала, чтобы эту тяжелую роль выполнять”.

“И вообще Монастырский довольно часто ходит в Офис президента, и всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть он человек в команде, и все нормально к нему относятся”, – заявил Арахамия. 

На многочисленные вопросы о причинах отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Арахамия несколько раз настойчиво повторил, что “Арсен Борисович сам написал заявление”, основание для отставки – “по собственному желанию”, ему лично причины неизвестны.

В то же время глава фракции заявил, что для него сюрпризом это заявление не стало – он знал о нем “немножко заранее”, и “не было никаких сомнений, что будет, так сказать, мирный сценарий [отставки]”. “Нормально абсолютно он идет, без всяких камней за пазухой”, – добавил Арахамия. 

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру Монастырского на заседании фракции “Слуга народа”. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Контекст:

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова.

Глава партии “Слуга народа”, нардеп Александр Корниенко в интервью “РБК-Украина”, опубликованном 14 июня 2021 года, заявил, что “эту отставку обсуждают всю жизнь”, но конкретных инициатив в парламент, за исключением прошлогодней, не поступало.

На вопрос, грозит ли отставка кому-то из министров, Корниенко добавил: “Давайте до осени уже без возни. Мы с Арахамией пообещали, что до осени будет все спокойно”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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