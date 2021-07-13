Зеленский на заседании фракции выяснял, почему “Слуга народа” провалила легализацию медицинской марихуаны – СМИ

Об этом изданию “Бабель” рассказали источники в партии.

По данным СМИ, Зеленский в начале заседания сказал, что будут обсуждать только кадровый вопрос, связанный с отставкой министра внутренних дел Арсена Авакова.

Но все же президент затронул этот вопрос. По информации собеседника “Бабеля”, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий (глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации) сказал, что спикер Рады Дмитрий Разумков не подал парламентариям сигнал поддержать законопроект.

Какой именно это должен быть сигнал, источник журналистов не уточнил.

Верховная Рада на заседании 13 июля рассматривала в первом чтении проект закона №5596 о легализации медицинского каннабиса. В зале нашлось лишь 184 голоса “за” при 226 необходимых для принятия решения. Среди поддержавших законопроект – 152 нардепа от “Слуги народа”. При этом 18 представителей монобольшинства голосовали “против”, а еще 36 – воздержались. В итоге Рада отправила на доработку законопроект.

Первый замглавы фракции “Слуга народа”, глава этой партии Александр Корниенко прогнозировал 12 июля, что законопроект поддержат порядка 200 нардепов от монобольшинства.

Контекст:

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности №5596 рассматривали на внеочередном заседании, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Проект закона внесли в Раду 2 июня.

Его инициаторы – группа нардепов из фракций “Слуга народа”, “Европейская солидарность” и “Голос”, а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока “не в приоритете”, а в ноябре 2020 года глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали “за”, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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