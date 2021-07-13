Геращенко: Аваков не будет цепляться за свой пост. Кандидатура Монастырского – один из лучших выборов президента

Замминистра внутренних дел назвал Монастырского “высокоинтеллектуальным, грамотным, подготовленным человеком”, и подчеркнул, что тот уже два года руководит правоохранительным комитетом и знает все руководство правоохранительных органов Украины.

“Он взвешенный, умный человек. Думаю, что это один из лучших выборов президента”, – сказал Геращенко.

При этом он заявил, что Аваков “работал на посту министра внутренних дел 7 лет 4 месяца и 16 дней, фактически 1/4 независимости Украины”, и “делал все для того, чтобы укрепить страну”.

“Однако никто не вечен на своем посту, поэтому он написал заявление об отставке. Он не будет цепляться за свой пост, но с удовольствием будет помогать президенту, давать советы”, – заявил Геращенко.

Чиновник считает, что по сравнению с февралем 2014 года, когда Аваков возглавил министерство, его команде “удалось частично вернуть доверие к новосозданной полиции, но хотелось сделать еще больше”.

Отвечая на вопрос, останется ли он сам в МВД, если ему предложат это, Геращенко сказал: “Если я буду нужен стране, я буду защищать Украину дальше”.

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