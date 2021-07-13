Российские ученые создали защищающие от радиации стекла

Российские учёные из Уральского федерального университета, при содействии зарубежных коллег, создали защищающие от опасной радиации стёкла. Их эффективность уже проверили экспериментально, чтобы доказать высокую степень защиты.

В основе новой технологии лежит соединение борат-висмут, которое добавляют на этапе создания стекла. Это помогает заметно увеличить сопротивление радиационному фону и гамма-излучению, при сохранении прозрачности и крепости. Эксперименты, проводимые с использованием коммерческих аналогов, показали превосходство разработки. В частности, борат-висмут лучше защищает от излучения, чем применяемые сегодня свинец и фосфат. Также само стекло при этом существенно легче и проще в производстве, что снижает экономические затраты и положительно сказывается на цене.

Новые стёкла планируется использовать там, где существует опасность получить повышенную дозу радиации или гамма-излучения. Сегодня такие места встречаются как в медицине, так и в космическом исследовании. Как отметили авторы разработки, следующим этапом станет улучшение и оптимизация нового состава для возможности серийного выпуска их защиты.

Источник: nauka.tass.ru