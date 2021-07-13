Российские ученые создали защищающие от радиации стекла
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Российские учёные из Уральского федерального университета, при содействии зарубежных коллег, создали защищающие от опасной радиации стёкла. Их эффективность уже проверили экспериментально, чтобы доказать высокую степень защиты.
В основе новой технологии лежит соединение борат-висмут, которое добавляют на этапе создания стекла. Это помогает заметно увеличить сопротивление радиационному фону и гамма-излучению, при сохранении прозрачности и крепости. Эксперименты, проводимые с использованием коммерческих аналогов, показали превосходство разработки. В частности, борат-висмут лучше защищает от излучения, чем применяемые сегодня свинец и фосфат. Также само стекло при этом существенно легче и проще в производстве, что снижает экономические затраты и положительно сказывается на цене.
Новые стёкла планируется использовать там, где существует опасность получить повышенную дозу радиации или гамма-излучения. Сегодня такие места встречаются как в медицине, так и в космическом исследовании. Как отметили авторы разработки, следующим этапом станет улучшение и оптимизация нового состава для возможности серийного выпуска их защиты.
Источник: nauka.tass.ru
Смотреть комментарии → Комментариев нет