Казьмина ищет жилье для переезда с детьми из дома матери Аршавина

Алиса Казьмина пояснила поклонникам, что намерена переехать с детьми из дома матери Андрея Аршавина. Сейчас экс-жена футболиста подыскивает варианты жилья.

Кроме этого, Ализа Казьмина решает вопрос по поводу финансирования срочного хирургического вмешательства, в котором она сейчас нуждается. По словам многодетной матери, ее самочувствие ухудшается с каждым днем. Из-за пережитого стресса у нее развился остеопороз и выпали волосы. Бывшая супруга спортсмена не намерена опускать руки и будет бороться за жизнь ради детей. Журналистка рассказала, что на первую операцию ей нужно 350 тысяч рублей и примерно столько же на вторую. Она ищут специалиста, который будет готов взяться за ее здоровье.

Как пишет издание «Глобалмск», согласно решению суда Алиса Казьмина должна покинуть особняк матери Андрея Аршавина. При этом, с нее еще требуют выплатить неустойку в размере 2 миллионов рублей за длительное проживание в доме.