 

Олег Меньшиков признался, что пережил кому после хирургического вмешательства

13.07.2021, 23:44, Разное
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Пару месяцев назад Олег Меньшиков сделал плановую операцию, после чего у него начались проблемы с функционированием сердечной мышцы. Худрук Театра им. Ермоловой признался, что хирургическое вмешательство привело его к коме.
Об этом знала только его супруга, а информацию о его состоянии здоровья тщательно скрывали. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, она верила, что Олег Меньшиков поправится. Артист отметил, что благодарен медицинскому персоналу, который буквально «вытащил его с того света». Когда он был в коме, то ощущал, будто бы летает на космическом корабле.

После того, как врачи вывели его из комы, жена очень переживала за его состояние здоровья. Она боялась, что после медикаментозного сна Олег Меньшиков не сможет вести прежний образ жизни. Как пишет издание «Глобалмск», сам актер признался, что начал смотреть по-другому на многие вещи после комы. Однако такие перемены не сказываются на его творческой деятельности и личной жизни.



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