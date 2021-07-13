Доктор Йенс, Карасев и «Скуадра Адзурра»

Первенство Европы по футболу завершилось. Подводим итоги.



Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

ПРИКОЛ ЧЕМПИОНАТА

Будапешт по-французски

Пять представителей Республики — Жоэль, Дидье, Мануэль, Жак и два Леона — провели самый безумный во всех смыслах «марш-бросок» сезона, про который, безусловно, нужно снять кино. Фанаты Дидье Дешама и команды мушкетеров, решив поддержать своих любимцев в гостевом поединке с Венгрией, купили авиабилеты в Румынию, но даже по прилете на родину графа Дракулы не поняли, что перепутали столицы, и вслед за болельщиками в желтых майках (французы ко всему прочему приняли украинцев за венгров) двинулись к стадиону. И только у «Арены Националэ» они сообразили, что «оказались не там, где должны быть».

Впрочем, судьба повернулась к ним лицом. Ведь, сгоняв вничью с мадьярами и заняв первое место в группе, Килиан Мбаппе и компания приехали через пять дней на матч 1/8 финала в Бухарест, где и застряли изрядно поиздержавшиеся горе-фанаты. И пусть Les Bleus проиграли швейцарцам, но зато Антуан Гризманн, узнав о приключениях двоечников, пообещал лично подарить каждому по глобусу с автографом.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ЧЕМПИОНАТА

Сборная России

На нынешнем первенстве лентяи в майках с двуглавым орлом пинали мячик слабее и ужаснее, чем не одержавшие ни одной победы северные македонцы и шотландцы. Если на ЧМ-2018 парни Станислава Черчесова посрамили скептиков и реально бились за страну и болельщиков, то на домашнем отчасти Евро миллионеры в бутсах дружно «продзюбили» старт и финиш и «приземлились» в группе вслед за основными аутсайдерами — финнами.

Забавно, что после датской порки болельщики выложили в сеть фотографию Андрея Мостового с подписью: «Хоть кого-то коронавирус уберег от позора!» (намек на то, что полузащитник сдал положительный тест и не попал в сборную).

А вот является ли шуткой тот факт, что канал Pornhub выкупил все права на неограниченные повторы матча Дания–Россия (4:1) в течение года на своем ресурсе, это вопрос. Впрочем, то, что уволенный со своего поста Станислав Черчесов заработал за 5 лет в сборной больше миллиарда рублей, — правда чистая..

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ГЕРОЙ ЧЕМПИОНАТА

Йенс Кляйнфельд

Долгожданный праздник едва не начался с трагедии. Как вы помните, внезапное падение Кристиана Эриксена в конце первого тайма матча Дания–Финляндия поставило в тупик врачей «алой гвардии», которые не смогли оценить масштаб произошедшего и неправильно осуществляли реанимацию потерявшего сознания хавбека. К счастью, на трибунах «Паркена» находился доктор Кляйнфельд — немецкий специалист в области анестезии и интенсивной терапии, проводивший за пару часов до матча в Копенгагене специальный семинар по спасению в экстренных случаях. Вместе со своей бригадой он выскочил на поле, точно определил сердечный приступ и с помощью массажа и дефибриллятора вернул Эриксена, а с ним и весь футбольный мир к жизни.

«Оперативность — вот главный момент», — скромно поведает доктор Йенс, ставший, по мнению «Новой», не просто главным героем, а самым ценным игроком и одновременно ангелом-хранителем Евро-2020.

РЕКОРДСМЕН ЧЕМПИОНАТА

Криштиану Роналду

Уроженец Мадейры перекрыл за пару недель кучу достижений. Отныне он — первый, кто забивал на 5 (!) чемпионатах Европы (не пропускает их с 2004 года). Роналду также превратился в рекордсмена по количеству матчей, проведенных в решающей части Евро (25), и перегнал по числу побед (13) Сеска Фабрегаса и Андреса Иньесту.

Кроме того, именно на юбилейном съезде 36-летний Красавчик сравнялся по общим голам за сборную с иранцем Али Даеи (109).

При этом КриРо, 5 раз поразив ворота соперников, сбросил с пьедестала легендарного Мишеля Платини и с 14 мячами закрепил за собой звание лучшего бомбардира Евро за всю историю. Плюс ко всему теперь на счету Роналду в финальных стадиях крупнейших турниров (ЧМ и ЧЕ) 21 точный удар, благодаря чему он обошел немцев Мирослава Клозе (18) и Герда Мюллера (17).

«На первенстве планеты в Катаре я продолжу свою серию», — пояснил получивший «Золотую бутсу» уникальный португалец.

ГОЛОС ЧЕМПИОНАТА

Владимир Стогниенко

Это необычное, состоявшееся в 11 городах состязание будут вспоминать еще долго. Кому-то в память врежутся 10 автоголов; кому-то — матчи при полупустых трибунах; кому-то — футболисты, встававшие на колени перед началом боев, кому-то — дерзкие подвиги маленьких команд. Но в любом случае все эти перипетии отлично комментировал Владимир Стогниенко, которого вновь услышала широкая общественность на «Россия-1».

40-летний комментатор и шеф-редактор Okko Sport опять легко и непринужденно правил бал. Под его бодрый и грамотный спич хотелось смотреть в экран, и даже скучная игра в компании с ним превращалась в веселое зрелище. А его фирменные искренние панчлайны, как и удары Патрика Шика, всегда попадали в цель. «Я съехал на визг, но извините. Я от души. Горло уже заскрипело. Я наверняка получу по шапке от руководства, но скажу: швейцарцы, какие же вы офигенные!» — так закончил один из репортажей офигенный, простите, Владимир Стогниенко, в очередной раз сделавший всех своих коллег с федеральных и профильных каналов.

Владимир Стогниенко. Фото: РИА Новости

СЕНСАЦИЯ ЧЕМПИОНАТА

Сергей Карасев

Скептики утверждали, что отсудивший на ЧМ-2018 один второстепенный матч Сергей Карасев очутился на Евро только благодаря «Газпрому» — официальному спонсору турнира. Но «законы и правила», процветающие в России, в Старом Свете не работают. Иначе сборная имени Черчесова как минимум вышла бы из группы.

Короче, 42-летний арбитр, которому многие пророчили максимум одну игру, задержался дольше, чем его дорогие соотечественники, и попал в плей-офф. В качестве главного арбитра москвич обслуживал матчи Италия–Швейцария (3:0), Германия–Венгрия (2:2) и Чехия–Нидерланды (2:0), а еще в трех встречах (в том числе и на полуфинале Испания–Италия) выступил в роли резервного судьи. При этом ни одной ошибки блестяще знающий английский язык отец троих детей не совершил, заслужив похвалу Роберто Манчини и Йоахима Лева.

«Если бы голландец Бьорн Куйперс не завершал бы карьеру, Карасева назначили бы на финал», — предположил один из бывших судий, пожелавший остаться неизвестным.

КОМАНДА ЧЕМПИОНАТА

Сборная Италии

В списке фаворитов Евро «Скуадра Адзурра», пропустившая мировой чемпионат и уступавшая по стоимости состава англичанам, французам, немцам, испанцам и португальцам, у букмекеров не значилась. И даже журналисты с Апеннин предрекали своей беззвездной команде ранний вылет. Однако Роберто Манчини, трудившийся когда-то в «Зените» и едва не возглавивший сборную России, явил публике новую, модернизированную «банду» — дисциплинированную, но умную и зрелищную.

Апологеты «катеначчо», душевно и бодро исполнявшие гимн, вихрем пронеслись по континентальным газонам, победив во всех 7 матчах, и спустя 53 (!) года подняли над головой заветный трофей. А лучшим игроком турнира был признан вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который на легендарном «Уэмбли» вытащил для Италии две подряд серии пенальти, отправив в нокаут команды Луиса Энрике и Гарета Саутгейта.

Кстати, еще в мае голкипер «Милана» сказал: «Главными героями летних баталий будем мы — сплоченная и озорная семейка».

Фото: Nick Potts / PA / ТАСС

Андрей Успенский

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