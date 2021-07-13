В РФС заявили о переплате иностранным и российским футболистам

Голландская компания Hypercube, которая исследовала влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам, сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

РФС опубликовал исследование, которое дает комплексную оценку клубному футболу России. Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует ограничение на количество иностранных футболистов в заявке клуба на сезон – не более восьми. «В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам – дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube – убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков», – говорится на официальном сайте РФС.

В пресс-службе также добавили, что один из вариантов – введение так называемого «налога на роскошь», когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет – в зависимости от количества игровых минут.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что собирается привлечь иностранного специалиста для наших футболистов,а именно нидерландского тренера Гусу Хиддинк, который был главным тренером сборной РФ по футболу в 2006-2010 годах.