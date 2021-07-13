Эксперт: После отставки Авакова Зеленский не удержится дольше Нового года

Заявление Арсена Авакова об отставке с должности главы МВД Украины может указывать на то, что до конца года президент страны Владимир Зеленский также покинет свой пост, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

По мнению эксперта, «парламент не будет особо возражать, это формальные вещи». «У Авакова – звериное чутье. Он совершенно четко ориентируется в происходящем, и я думаю, что можно смело собирать ставки, сколько еще Зеленский просидит, с максимальным таймингом до Нового года», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Мартынова, «это даже не тот случай, когда крысы бегут с корабля. Благодаря звериному чутью Авакова, которое не раз спасало его в карьере, он в очередной раз делает такой элегантный финт». Политолог добавил, что Аваков «не пропадет с украинской сцены».

«Обращу внимание, что заявление об отставке он сделал после разговора с американским представителем тет-а-тет. Что ему сообщили, что ему стало известно – это хороший вопрос. Но то, что человек с таким чутким пониманием и быстрой реакцией уходит – я бы стал собирать ставки, сколько осталось Зеленскому», – отметил Мартынов.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об отставке.

Аваков был назначен министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.

В декабре 2020 года антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении министра внутренних дел страны Арсена Авакова и бывшего главы Национального банка страны Валерии Гонтаревой по подозрению в незаконном завладении 62 млн евро со счетов CityCommerce Bank, открытых в австрийском банке Meinl Bank Aktiengeselschaft. Дело возбуждено во исполнение решения Высшего антикоррупционного суда по статье «Злоупотребление полномочиями должностным лицом». Кроме того, расследуются и действия сотрудников CityCommerce Bank.