СМИ: Россия планировала убийство выдающегося украинского ученого

12 июля

Фото: СБУ/@SecurSerUkraine/Facebook

Спецслужбы РФ планировали убийство украинского ученого Виталия Зарубина, разработавшего технологию инновационного оружия.

Отмечается, что Зарубин является автором разработки специального генератора, способного вызвать взрыво-магнитный импульс колоссальной мощности.

Об этом сообщает ТСН.

Данный импульс способен вывести из строя всю вражескую электронику, блокируя работу навигационных систем по запуску ракет.

Российские спецслужбы начали готовить покушение на Зарубина, однако что-то пошло не по плану.

По словам самого Виталия Зарубина, лицо исполнителя покушения он увидел за несколько секунд до того, как тот попытался его взорвать.

Журналисты сообщают, что убийца прибыл в Северодонецк из российского города Улан-Уде. Здесь ему уже приготовили фальшивый паспорт, оставленный одним из сотрудников СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины с самого начала контролировали каждый шаг российского наемника. Перед покушением киллер обнаружил оставленную ему взрывчатку — магнитную мину под одной из плит в центре Северодонецка.

Взрывчатку агент установил под одним из сидений в авто, на котором ездил ученый. Дождавшись пока Зарубин и еще один человек сядут в машину, наемник попытался осуществить взрыв.

«Он достал пульт стал нажимать и поворачивать голову в нашу сторону. Нажимает и возвращает. Нажимает. И недоумение. Поворачивает голову в нашу сторону, холодок по телу прошел», – рассказывает ученый.

Российского наемника сразу задержали. Он был не в курсе, что подложенную им взрывчатку сразу же заменили на муляж.

Сейчас задержанный находится в следственном изоляторе с убеждением, что скоро будет на свободе. Хочет идти на обмен с РФ.

«Я подписал соглашение с сотрудником ФСБ. Обращаюсь к вам с просьбой, с огромной, включить меня в обменные списки. Я обращаюсь к тем сотрудникам, которые отправили меня сюда. Я надеюсь, что это управление не опозорит свою честь, ну, не покинет человека, которого они отправили», – заявил российский наемник.

А началось все с того, что за несколько месяцев до этого покушения был задержан агент ФСБ, пытавшийся купить материалы о разработке у украинского ученого.

Секретные данные должен был продать врагу ученый, однако он передал информацию об агенте РФ украинским контрразведчикам.

Разработка ученого Виталия Зарубина способна вывести из строя всю электронику в радиусе 300 метров, включая беспилотные летательные аппараты.

«Результат — безвозвратное поражение всей электроники в радиусе 300 метров. Если сбросить над командным пунктом, то ему конец. Все будет, но работать он не будет», – заявил директор института электромагнитных исследований Юрий Ткач.

Видео: https://1plus1.video/tyzhden/tsn-za-20210711-novini-tizhnya-kiler-z-ulan-ude-yak-rosiya-polyue-na-tvorciv-ukrayinskoyi-superzbroyi