“Зашугали весь Кабмин”. Арахамия опроверг сообщения об отставке Малюськи и Тарана

Он опроверг сообщения в СМИ о возможной отставке министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи.

“Нет, не будет”, – ответил он на прямой вопрос, будет ли отставка этих двух министров.

“Я не знаю, где вы взяли вот это: Малюська, Таран, [министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман] Абрамовский – вы зашугали сегодня весь Кабмин!” – обратился Арахамия к журналистам.

По его словам, “весь Кабмин был сегодня на нервах, потому что секретное какое-то совещание, кадровые вопросы, и все журналисты пишут новые фамилии”.

Глава фракции подчеркнул, что не хочет “подавать такие сигналы”, потому что это “разбалансирует немножко работу государственного органа”.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру нардепа от “Слуги народа” Монастырского на заседании фракции. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Аваков возглавляет МВД с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в новом правительстве у Авакова есть испытательный срок. В мае 2020 года Зеленский назвал Авакова “мощным министром” и заявил, что тот должен довести до конца расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Летом 2020 года в Киеве и других городах Украины состоялась серия протестов, участники которых требовали отставки Авакова. Митингующие, в частности, высказывали претензии к работе правоохранителей в расследовании дел об убийствах Шеремета и херсонской активистки Екатерины Гандзюк, указывали на последние резонансные преступления, которые произошли в Украине, в частности на изнасилование женщины в Кагарлыке Киевской области, в котором подозревают сотрудников полиции, критиковали реформу полиции.

Тогда нардепы из фракций “Голос” и “Слуга народа” зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. В Раде он не рассматривался.

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