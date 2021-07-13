Рада сделала шаг к криминализации контрабанды

“За” проголосовали 255 парламентариев, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Этот проект закона вносит изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины.

В частности, Уголовный кодекс предлагают дополнить, предусмотрев ответственность за:

контрабанду товаров (ст. 201-2);

контрабанду подакцизных товаров (ст. 201-3);

недостоверное декларирование товаров (ст. 201-4).

Первое нарушение в случае вступления в силу закона будет караться штрафом от 10 тыс. до 75 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Также за контрабанду могут лишить свободы на срок до 11 лет.

За контрабанду подакцизных товаров предлагают ввести ответственность в виде штрафов (от 20 тыс. до 120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) или лишения свободы (от трех до 11 лет).

За недостоверное декларирование предусмотрели наказание в виде штрафов (от 10 тыс. до 120 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан) и лишения свободы (до трех лет).

Все три статьи предусматривают возможность конфискации имущества у нарушителя.

“Введение уголовной ответственности за контрабанду товаров и подакцизных товаров, а также за недостоверное декларирование товаров обеспечит уменьшение количества нарушений правил перемещения товаров через таможенную границу Украины, будет способствовать прекращению схем незаконного перемещения товаров, окажет положительное влияние на развитие национальной экономики, в частности, в части увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет Украины”, – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Контекст:

Этот проект закона в Раду внес президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля.

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (президент Украины Владимира Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

15 апреля СНБО ввел второй пакет санкций за контрабанду против еще 13 физических и ряда юридических лиц.

14 апреля СМИ сообщили, что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины Альперина, Еримичука и Араика Амирханяна (он попал во второй пакет санкций СНБО за причастность к контрабанде). Сообщалось, что у всех троих есть гражданства других государств: у Альперина – израильское, у Амирханяна – армянское, у Еримичука – румынское.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—