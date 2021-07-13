“Скукатища”. Малюська повторил пост Богдана после сообщений о возможной отставке

Он, как и Богдан в январе 2020 года, написал пост с одним словом “Скукатища” (сохранив орфографию оригинала, но заменив фон сообщения).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1471146763266041&id=100011121947008

В январе 2020 года СМИ обратили внимание, что Богдан перестал сопровождать президента Владимира Зеленского в поездках, а эту роль начал выполнять нынешний глава ОП Андрей Ермак (тогда был советником президента). Началось обсуждение вероятности отставки Богдана, источники НВ уверяли, что он останется на своей должности.

18 января Богдан опубликовал свой знаменитый пост (к нынешнему времени там порядка 2 тыс. реакций, более 180 репостов и почти 700 комментариев), а через несколько недель, 11 февраля, Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3422455007828444&id=100001919342118

Сегодня СМИ писали о возможной отставке Малюськи и еще нескольких членов правительства, из-за чего, по словам главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии, “весь Кабмин был на нервах”. Арахамия опроверг информацию об отставке, и уже после этого Малюська отреагировал на слухи.

Богдан увидел пост министра и в комментариях написал, что это “плагиат, но с шармом”.

Скриншот: Denis Malyuska / Facebook

Контекст:

13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков, который возглавляет МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада. По данным СМИ, подать в отставку его попросил президент.

После этого Зеленский представил кандидатуру нардепа от “Слуги народа” Монастырского на заседании фракции. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

СМИ сегодня писали о вероятности отставки Малюськи, министра обороны Андрея Тарана и, возможно, министра культуры Александра Ткаченко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—