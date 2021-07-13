Аваков подал в отставку, Рада провалила легализацию медицинского каннабиса. Главное за день

Аваков подал в отставку

Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел, которую занимал с февраля 2014 года. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

По данным нескольких СМИ, подать в отставку его попросил президент Владимир Зеленский. Другие пишут, что это было общим решением Авакова и Зеленского.

Некоторые издания сообщили, что обсуждается отставка и других членов Кабмина, в частности министра юстиции Дениса Малюськи и министра обороны Андрея Тарана, но глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия опроверг эти слухи.

На заседании фракции президент представил кандидата на пост главы МВД – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Планируется, что 15 июля Рада проголосует за отставку Авакова, а уже 16 июля – за назначение Монастырского. Арахамия уверен, что в Раде будет достаточно голосов для этого.

Рада приняла закон о ВККС и провалила легализацию медицинского каннабиса

На плановом и внеочередном заседаниях 13 июля Верховная Рада приняла важный для судебной реформы закон о Высшей квалификационной комиссии судей с предложениями Зеленского, закон о реформе “Укроборонпрома”, поддержала в первом чтении законопроект о е-резидентстве и о криминализации контрабанды.

Чтобы принять в первом чтении законопроект о медицинском каннабисе, голосов было не достаточно, несмотря на призывы Минздрава поддержать документ.

Зеленский рассказал о встрече с Меркель и пообещал ответить на статью Путина

Встреча Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель 12 июля длилась более четырех часов. Как рассказал 13 июля Зеленский, он говорил с Меркель о сумме доходов от транзита газа через Украину и приводил ей аргументы, почему “Северный поток – 2” угрожает безопасности в Европе. Он также подчеркнул, что встреча лидеров “Нормандской четверки” откладывается из-за позиции России.

Зеленский также прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”. “Приятно, что человек знает украинский язык. Считаю, что, если президент Российской Федерации начал писать на украинском, значит, мы все правильно делаем”, – сказал глава украинского государства, отметив, что у президента РФ нашлось время на объемный текст, но не нашлось на встречу с ним. Зеленский пообещал проанализировать статью и ответить на нее, так как “если она написана на украинском, значит, надо, чтобы мы что-то ответили”.

Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ

На пост заместителя главы НБУ назначен бывший замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук. Он будет отвечать за работу блока “Монетарная стабильность”, которым до увольнения занимался Дмитрий Сологуб.

Имущество нардепа Козака арестовали

Имущество объявленного в розыск народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака арестовано в качестве меры обеспечения уголовного производства, сообщили в Офисе генпрокурора.

Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Украина и Европейский союз 13 июля заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и аккумуляторов. Это второе после энергетического партнерство Украины с ЕС, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Чтобы реализовать его, ЕС выделит Украине в этом году дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи.

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