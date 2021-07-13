 

Употребление кофе помогает при борьбе с висцеральным жиром

13.07.2021, 22:50, Разное
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В процессе проведения исследования исследователи изучили, как кофеин влияет на скорость обмена веществ у людей с ожирением и нормальным весом. Оказалось, что употребление ароматного кофе помогает в борьбе с висцеральным жиром.
Обычно такие отложения скрываются в брюшной полости и могут привести к опасным осложнениям для здоровья. Висцеральный жир скапливается там, где расположение такие важные органы как кишечник, печень и поджелудочная железа.

В ходе эксперимента участникам, у которых был нормальный вес, давали кофе с расчетом 8 миллиграммов на каждый килограмм массы тела. Спустя три часа после приема напитка эксперты зафиксировали, что у испытуемых повысилась скорость метаболизма. Аналогичный эффект напиток с кофеином оказал и на людей с ожирением.

Как отметили исследователи для того, чтобы снизить количество висцерального жира, употребления одного кофе недостаточно. Нужно сжигать больше калорий, чем человек употребляет, а также определиться с выбором правильного рациона питания.

Источник: ufatime.ru



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