Употребление кофе помогает при борьбе с висцеральным жиром

В процессе проведения исследования исследователи изучили, как кофеин влияет на скорость обмена веществ у людей с ожирением и нормальным весом. Оказалось, что употребление ароматного кофе помогает в борьбе с висцеральным жиром.

Обычно такие отложения скрываются в брюшной полости и могут привести к опасным осложнениям для здоровья. Висцеральный жир скапливается там, где расположение такие важные органы как кишечник, печень и поджелудочная железа.

В ходе эксперимента участникам, у которых был нормальный вес, давали кофе с расчетом 8 миллиграммов на каждый килограмм массы тела. Спустя три часа после приема напитка эксперты зафиксировали, что у испытуемых повысилась скорость метаболизма. Аналогичный эффект напиток с кофеином оказал и на людей с ожирением.

Как отметили исследователи для того, чтобы снизить количество висцерального жира, употребления одного кофе недостаточно. Нужно сжигать больше калорий, чем человек употребляет, а также определиться с выбором правильного рациона питания.

Источник: ufatime.ru