Ученые: Красное необработанное мясо является неопасным для здоровья

Ученые проанализировали пять широкомасштабных исследований, в которых изучалась польза для здоровья и риски потребления красного необработанного мяса. Оказалось, что это продукт является неопасным для здоровья, как считалось ранее.

По словам специалистов, в исследованиях они не нашли веских доказательств. Речь шла о потреблении до 100 граммов необработанного красного мяса, приходящегося на душу населения. Предоставленные статистические данные специалисты посчитали слабыми, чтобы называть этот продукт нежелательным для рациона.

По словам доктора Пера Эдерера, риск болезней и смерти из-за потребления красного мяса не доказан. Изученные результаты исследований показали, что этот продукт может похвастаться ценными питательными свойствами для организма. Ученые резюмировали, что опасности для здоровья блюда, приготовленные из красного мяса, не несут.

Источник: medvestnik.ru